طوارئ بالبحر الأحمر قبيل عيد الميلاد: إجراءات استثنائية لضمان سلامة المواطنين

رفعت جميع الهيئات التنفيذية في البحر الأحمر حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة من قداس عيد الميلاد المجيد، وفقًا لتوجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم.

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مدن المحافظة، حيث تم منع الإجازات وتأهب الطاقم الطبي والتمريض في المستشفيات ومعامل الصحة.

تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة، وفتح خط ساخن للتواصل مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية، مع التركيز على متابعة أي حالات يتم الإبلاغ عنها. كما تم نشر فرق التدخل السريع والتنسيق مع هيئة مرفق إسعاف البحر الأحمر، مع فتح سيارات الإسعاف حول محيط الكنائس.

من جهته، أكد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، خاصة في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مع التأكيد على الحرص على سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وضمان استمتاعهم بالاحتفالات الدينية بشكل آمن.