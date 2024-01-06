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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطار سوهاج ينهي حياة عشريني دهسًا

صدى البلد

انتهت حياة شاب في منتصف العشرينات من العُمر، دهسًا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بانتهاء حياة شاب دهسًا أسفل عجلات قطار روسي دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور المدعو (سيد خ م ر- 26 عامًا- ويقيم بذات الناحية)، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به قطار روسي؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة؛ وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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