الخلافات الأسرية كادت تنهي حياة عشرينية بالسُم في سوهاج

أصيبت ربة منزل في نهاية العشرينات من العُمر، بحالة تسمم؛ إثر تناولها مادة سامة داخل منزل أسرتها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الأسرية التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة ربة منزل بحالة تسمم، ادعاء تناولها مادة سامة بمنزل أسرتها دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعوة “ميادة. ن. خ. م”، 21 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال شقيقها المدعو “أحمد. ن. خ. م”، 20 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة؛ وذلك إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ونفى وجود الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.