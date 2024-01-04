مكون من طابقين.. انهيار منزل جزئيًا بمدينة جرجا في سوهاج

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، جزئيًا، دون حدوث ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انهيار منزل جزئيًا مكون من طابقين مشيداً بالطوب الاحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، جزئيًا دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین أن الانهيار بمنزل ملك المدعو (أنور ف.ا.ا، 72 سنة، بالمعاش)، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرّر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.