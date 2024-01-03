خلال 2023.. الانتهاء من 20 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2023 المنصرم شهد انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من إنجاز 20 مشروعا جديدا بتكلفة 2 مليار و 227 مليون جنيه لخدمة 3 مليون نسمة بمختلف مدن وقرى المحافظة، منها 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب، و10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحي.

وذلك ضمن مجهودات الدولة ورؤية مصر 2023 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية جميع أرجاء المحافظة بخدمات مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية والحكومة نحو تنمية وتطوير محافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وأوضح محافظ سوهاج أن مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء منها خلال عام 2023 المنصرم جاءت كالتالي محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 300 مليون جنيه، شبكات مياه سوهاج غرب بطول 32 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه، المرحلة الخامسة لشبكات مياه شطورة بتكلفة 35 مليون جنيه، خط مياه دارالسلام- البلابيش بطول 11 كم بتكلفة 24 مليون جنيه، خط مياه العقارية- أولاد يحيي بطول 12 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه.

محطة مياه ساقلتة بطاقة 51 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة 250 مليون جنيه، محطة مياه عرب العطيات بدار السلام بتكلفة 45 مليون جنيه، استكمال شبكات مياه طما بتكلفة 45 مليون جنيه، استكمال شبكات مياه دار السلام بتكلفة 35 مليون جنيه، استكمال شبكات مياه شطورة بتكلفة 45 مليون جنيه.

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وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها خلال عام 2023 المنصرم جائت كالتالي:

محطة معالجة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه.

محطة رفع صرف صحى رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة بالمنشاه بتكلفة 150 مليون جنيه.

محطة الرفع الفرعية صرف صحى ساقلتة بتكلفة 55 مليون جنيه.

صرف صحى قرية الحسنة مركز طما بتكلفة 40 مليون جنيه.

محطة رفع صرف صحى رقم 4 بحى الكوثر بتكلفة 25 مليون جنيه.

توسعات محطة معالجة طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه.

محطة الرفع الرئيسية رقم 3 بالمنشأة بتكلفة 60 مليون جنيه.

محطة الرفع الفرعية رقم 2 بأولاد حمزة بالمنشاه بتكلفة 35 مليون جنيه.

صرف صحى بنى هلال بتكلفة 55 مليون جنيه.

صرف صحى بندار التبنات بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن عام 2023 المنقضي شهد قيام الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه.

وإحلال وتجديد 11 محطة مياه شرب بقيمة 73 مليون جنيه، و 23 محطة صرف صحى بقيمة 27 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 5 الاف بوش حريق بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء أسوار للمحطات بقيمة 18 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى تستهدف 181 قرية بسوهاج شهد عام 2023 تقدما كبيرا فى نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تبلغ 1144 مشروعا تشمل " 8 محطات معالجة.

و18 محطة مياه شرب ، 197 محطة رفع، 197 خطوط طرد، 181 شبكات انحدار، خطوط ناقلة، 181 شبكات مياه، وحدات إزالة حديد ومنجنيز" باستثمارات تتخطى 26 مليار جنيه، يستفيد منها 4 مليون نسمة تقريبا.

وأضاف رئيس مياه سوهاج أنه فى قطاع المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 317 الف عينة مياه شرب، وغسيل شبكات باطوال 9757 كيلو متر، والرقابة على 6500 منشأة صناعية، والحصول على 68 موافقة بيئية للمشروعات، وشراء اجهزة معملية وكيماويات بقيمة 23 مليون جنيه.