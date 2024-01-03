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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"عمل سوهاج" تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بشركات الأسمنت

صدى البلد

تستكمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عمليات حصر  العمالة غير المنتظمة، بالمحافظة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل جهينة ومكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا وإدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية ، وذلك بالتفتيش على مصنع أسمنت المصريين والشركات الأربعة التي تعمل داخل المصنع ، لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمصانع والمشروعات الكبري للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة ، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد "عيد الفطر ، عيد الأضحي ، عيد العمال ، المولد النبوي الشريف" لتوفير الأمان لها ولأسرهم من مخاطر العمل المختلفة .

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية العمل بسوهاج ، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظات شمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات .

 وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفتيش على شركات التشغيل والصيانة والنقل والأمن والنظافة التابعة للمصنع ، وبلغ عدد العمال 212 عامل غير منتظم جرى حصرهم وجاري استكمال بياناتهم اللازمة للتسجيل يعملون في الشركات داخل المصنع .

 كما تم التنبيه على الشركات العاملة بالمصنع بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العمال ، وتم التفتيش على العمالة الأجنبية المتواجدة بالشركة الصينية ومطابقة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفاء المواد المتعلقة بالتفتيش المالي على الشركات التي تعمل داخل المصنع .

 وأشار إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المصانع والشركات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير "حياة كريمة" لهم ولأسرهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

شارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة ، محمود فتحي مدير تراخيص الأجانب وعبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا وعيد عبده مفتش العمل بجهينة .

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