رئيس جامعة سوهاج و"حياة كريمة" يكرمون طلاب "من أجل مصر"

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة، عددا من طلاب أسرة “من أجل مصر” بالجامعة، نظراً لجهودهم في الأنشطة الطلابية والعمل التطوعي، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ورحاب مختار ممثل حياة كريمة، ولفيف من طلاب الكليات المختلفة، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال “النعماني”، إن إدارة الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، و تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب.

جامعة سوهاج

ووجه الشكر لكل من ساهم في تطوير الفكر الطلابي والعمل على مساندتهم بشكل مباشر، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

وأضاف الدكتور علاء غالب أن تكريم الطلاب يأتي في إطار تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل وخارج الجامعة، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، وذلك حتى يتسنى لهم تنمية مواهبهم واذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس.