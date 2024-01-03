بينهم 525 حالة حوادث.. طوارئ سوهاج الجامعي يستقبل 6350 مريضا خلال 3 أشهر

تلقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تقريراً من إدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي القديم لعام 2023 عن إحصائية بالحالات التي تم دخولها استقبال الطوارئ المستشفى خلال الثلاثة أشهر الماضية في الفترة من 1/10/2023 وحتى 31/12/2023، والتي بلغت 6350 حالة من بينها 525 باستقبال الحوادث.

وأكد "النعماني" ، أن المستشفى الجامعي تستقبل كافة مرضي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميزة وبالمجان، سواء حالة مرضية، لتلقي العلاج أو لإجراء العمليات والتدخل الجراحي العاجل لحالات الطوارئ والحوادث بمختلف أنواعها.

وذلك بمقري المستشفي الجديد والقديم، مؤكداً على جاهزية الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن التقرير استعرض الحالات التي تم دخولها قسم استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم، منهم 5117 مريض باستقبال الطوارئ، 708 بالعيادات الخارجية، 525 باستقبال الحوادث.

وذلك على الاستعداد التام لجميع أقسام المستشفى الجامعي لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية.

مستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس أن التقرير أوضح تفصيلاً عدد حالات الحوادث التي استقبلها قسم الطوارئ خلال الربع الأخير من عام 2023، منها 185 جراحة عامة، و14 جراحة أطفال، 47 جراحة مخ وأعصاب، 9 جراحة أوعية دموية، 10 جراحة قلب وصدر، 110 جراحة عظام.

و15 جراحة رمد "طب وجراحة العيون" 2 جراحة نساء وتوليد، 90 جراحة تجميل وحروق، 20 جراحة أنف وأذن، 2 جراحة مسالك بولية، 7 أطفال، 12الباطنة العامة، 2 الباطنة والقلب، بإجمالي 525 حالة.

وأضاف حسام البدري ابراهيم مدير إدارة التسجيل الطبي والإحصاء، أن قسم الجراحة العامة جاء الأعلى في استقبال حالات الحوادث، باستقبال 185حالة حوادث، ثم قسم العظام باستقبال 110 حالة حوادث عن ذات الفترة.