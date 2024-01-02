خلال 90 يوما.. مستشفى سوهاج الجامعي يجري 15153 عملية جراحية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي القديم لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية 30 ألفا و495 مريضا، منهم 6350 مريضا من المترددين على استقبال الطوارئ.

وأكد "النعماني"، على حدوث طفرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بالحرمين القديم والجديد ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، شملت أقساما ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر.

وشدد على تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب على المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها وترشيد النفقات بقدر الإمكان.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن التقرير أشار إلى وجود 6350 مريضا تم حجزهم بمستشفيات جامعة سوهاج، خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2023 في الفترة من 1/10/2023 حتى 31/12/2023 منهم 713 بقسم الجراحة العامة.

ونوه بأن 81 مريضا احتجزوا بقسم جراحة الأطفال، و97 جراحة مخ وأعصاب، 109 جراحة الأوعية الدموية، 58 جراحة قلب وصدر، 195 جراحة عظام، 415 جراحة رمد (طب وجراحة العيون)، 582 جراحة نساء وتوليد، 164 جراحة تجميل وحروق، 329 جراحة انف وأذن، 198 جراحة مسالك بولية، 90 الصدرية، و827 أطفال، 23 الجلدية والتناسلية، 285 روماتيزم والتأهيل، 160 أورام، 175 طب المناطق الحارة، 220 العصبية والنفسية، 1471 الباطنة العامة، 125 عناية الباطنة والقلب، 4 عناية متوسطة أطفال، 29 عناية متوسطة باطنة.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفي الجامعي، أن التقرير أوضح اجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة من الربع الأخير من عام 2023 حيث بلغت 15153 عملية جراحية، مقسمة إلى أربعة أنواع منها ذات مهارة، وكبرى.

وتابع أنه تم إجراء عمليات متوسطة، وصغرى، ومناظير، موزعة بين 13 قسما منها 3240 جراحة عامة، 199 جراحة أطفال، 365 جراحة مخ وأعصاب، 2205 جراحة أوعية دموية، 800 جراحة قلب وصدر، 3579 جراحة التجميل والحروق، 1925 جراحة العظام، و728 جراحة انف وأذن وحنجرة، 980 طب وجراحة العيون، 597 جراحة النساء والتوليد، 160 جراحة المسالك البولية، 375 الجهاز الهضمي والمناطق الحارة.

وقال حسام البدري إبراهيم مدير إدارة التسجيل الطبي والإحصاء، أن قسم جراحة التجميل والحروق جاء الأعلى في عدد العمليات الجراحية بإجراء 3579 عملية، تلاه قسم الجراحة العامة بإجراء 3240 عملية.