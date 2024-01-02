محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ"البطاخ" في المراغة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرية "البطاخ" التابعة لمركز المراغة.

وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح القرية؛ وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها، بحضور شريف رئيس مركز ومدينة المراغة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بسوهاج.

واستهل المحافظ ، جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية تحيا مصر بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويتضمن "مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي".

كما تفقد "الفقي" أيضا نقطة إسعاف البطاخ، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 1 سيارة، وتخدم قرية البطاخ والقرى المجاورة، وقد بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

وتضمنت جولة المحافظ بقرية البطاخ، كذلك تفقد مركز طب الأسرة بالقرية، حيث تابع وصول الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد المحافظ أيضا محطة رفع صرف صحي البطاخ بطاقة 3100 متر مكعب/ يوم، ومركز تنمية الأسرة والطفل التابع للتضامن الاجتماعي، كما تفقد أعمال رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

واختتم محافظ سوهاج، جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمنةوحدة طب بيطري ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي.

محافظة سوهاج

ووجه "الفقي" خلال جولته بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا للبدء في فرش وتأثيث مجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة والطفل، وكذا تنسيق الموقع العام لمجمع الخدمات الزراعية حتى تكون القرية جاهزة تماما للافتتاح.

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بقرية البطاخ عدد من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية، واستمع إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها فورا والعمل على تلبيتها.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تضع اللمسات الأخيرة لإعلان عدد من قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كقري نموذجية بعد قرية " أم دومة " بطما، ومنها قرية بنى حميل بالبلينا، وقرى البطاخ والغريزات بالمراغة، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية بها.