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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تم تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، والتي تعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم.

وذلك بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة التي كانت متوقفة، فتم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان تشغيل وحدة للمناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى الجامعي تعتبر قفزة كبيرة وتطور نوعي لقطاع طب النساء والتوليد لتقديم تشخيص دقيق و لاكتشاف بعض المشاكل الرحمية في وقت مبكر.

وقال الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي القديم أن الوحدة تستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي يمكن أن تؤثر في الحمل، مشيراً أن الأجهزة الخاصة بالوحدة كانت متوقفة منذ فترة طويلة ولا تعمل بسبب أعطال فنية.

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وبناءًا على توجيهات رئيس الجامعة تم عمل الصيانة اللازمة وإصلاح الأجهزة، وتعمل الآن بكفاءة عالية من الناحية التشخصية.

وقال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم التوليد والنساء، أن الوحدة تخدم السيدات التي تعاني من تشوهات في الجهاز التناسلي وحالات النزيف الرحمي، ولرفع معدل الأداء بالوحدة وتطوير العمل تم شراء جهاز حديث ليشمل أكثر من منظار في آن واحد.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة تعمل يوم الأحد فقط من كل الأسبوع وتستقبل في المتوسط من 6 – 7 حالات اسبوعياً.

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