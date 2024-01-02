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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. إنشاء وحدة لرعاية الأم والجنين بمستشفى سوهاج الجامعي

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفى الجامعي القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين جنيه.

وأضاف أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

وأشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، بدعم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة ١،٩ مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد، ما يساعد الطبيب علي إكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين او في الجهاز التناسلي للمرأة، والذي يعد طفرة على مستوى الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

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جامعة سوهاج

وقال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، إن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وايضاً تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض.

وأوضح ان الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.

جدير بالذكر أن الوحدة يقوم بالإشراف عليها الدكتور أحمد حسين، والدكتور محمد ابوالليل، وتعمل ٤ أيام في الأسبوع من الإثنين إلى الخميس، وتستقبل في اليوم بمتوسط ٤٠ حالة من الداخل و٥ حالات من الخارج.

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