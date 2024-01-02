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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة 2024.. جامعة سوهاج تستعد لإنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور  حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  بأن الجامعة بصدد إنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بالمقر الجديد للجامعة، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي في تيسير كافة الخدمات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.

وكان قد اجتمع الدكتور حسان النعماني مع المستشار أحمد الطهطاوي مندوب وزارة العدل، وبحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، كرم محمد بريدى أمين مكتب وكيل الوزارة بسوهاج.

وأكد "النعماني" أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها  للتيسير علي المواطنيين، وبالتعاون مع وزارة العدل بقيادة  المستشار عمر مروان وزير العدل.

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جامعة سوهاج

تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة الجديد لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع الإجراءات والقانون، وذلك لمساعدة منسوبي الجامعة علي إنهاء معاملاتهم فى خطوة واحدة وفى غضون دقائق.

وأوضح الدكتور خالد عمران ان مكتب الشهر العقاري والتوثيق يأتى استكمالاً للمكاتب الخدمية بالجامعة، مضيفاً انه سوف يتم تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والمتصلة بشبكة إنترنت قوية، وذلك للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي انه تم عمل جولة تفقدية مع اللجنة الفنية المختصة من الوزارة لمعاينة مقر المكتب، مضيفاً ان أعضاء اللجنة قد أشادوا بالمقر المخصص لإنشاء المكتب من أجل تيسير خدمات الشهر العقاري داخل الجامعة واللازمة لأفراد المجتمع الجامعي.

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