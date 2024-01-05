منح الأمل والمحبة.. طلاب طب بشري سوهاج في زيارة لدار الأيتام بالكوثر

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اهتمام الجامعة بتفعيل دورها المجتمعي التفاعلي بينها وبين المجتمع الخارجي بمختلف مؤسساته، وتشجيع أبنائها الطلاب علي تقديم المساعده والإحساس المسئولية تجاه مجتمعهم، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية التي تهدف لذلك.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الكلية نظمت زيارة لمؤسسة البنين للأيتام بمدينة الكوثر، شارك بها طلاب الكلية من الفرق الدراسية المختلفة، وذلك في لمسة إنسانية تمنح الأمل وتعزز روح الأخوة والمحبة وأدخلت البهجة والسرور داخل قلوب الأطفال الأيتام.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب انه شارك في تلك الزيارة ٢٠ طالب وطالبة من طلاب الكلية قاموا بتنظيم أنشطة ممتعة لهؤلاء الأطفال مثل الألعاب والمسابقات والتلوين والرسم، وتقديم الألعاب والهدايا، بهدف إضافة لحظات من البهجة والتسلية ومشاركة يومهم بفرحة وابتسامة.

وقالت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية انه تم تنظيم تلك الزيارة بالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية، حيث تأتي تلك الزيارة ضمن خطة انشطة رعاية الشباب بالكلية التي تحرص الكلية على تنظيمها كل عام.