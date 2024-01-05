بينهم شقيقان| انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي في سوهاج.. وإصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص من بينهم شقيقين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلابهم بسيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب ملاكي على الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (محمد ح.ع.ع، 38 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز قنا)، بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه سوهاج، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من:" قائد السيارة بكدمة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه المدعو احمد ح.ع.ع، 36 سنة، عامل بالخارج، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو محمد ع.ب.ع، 27 سنة، عامل، بجرح بالرأس، ويقيمان بذات العنوان".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.