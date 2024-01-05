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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إجراء 4 عمليات تجميلية بالوجه والجمجمة

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم جراحة التجميل، بالمستشفى الجامعي القديم نجح في إجراء ٤ عمليات متخصصة، لتضاف إلى سجلات النجاح التي يحققها القسم بين الحين والآخر، موجهاً شكر للفريق الطبى من الجراحين والأطباء المعالجين والهيئة التمريضية، لما يبذلوه من جهود مضنية لإنقاذ الحالات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه وفى أسرع وقت.

ومن جانبه استعرض الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أهم الحالات التي تم إجراء جراحات متخصصة لها في الوجه والجمجمة، وتضم عدد ٤ أطفال من المترددين على وحدة رعاية الوجه والرأس، مشيداً بالتطورات الكبيرة على كافة المستويات التي تشهدها مستشفيات سوهاج الجامعية بمقريها القديم والجديد.

والتي تضم نخبة متميزة من الأطباء على مستوى عال من الكفاءة والمهارة، بإستخدام أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية من خلال الأجهزة ذات التقينات الحديثة.

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جامعة سوهاج

وقالت الدكتورة سامية محمد سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل أن العملية الأولى لتطوير سقف الحلق لمعالجة الخنف الذي يعقب الشفة الأرنبية، والعملية الثانية جراحة دقيقة لإصلاح الأنف مع إصلاح الشفة.

والثالثة إزالة ورم خُلقي من خلف الأذن، والأخيرة لطفل 3 سنوات ونصف كان يعاني من تشوهات باليد نتيجة حروق قديمة، معلنة أن جميع العمليات تكللت بالنجاح، وتماثل جميع المرضى للشفاء.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العمليات ضم كلاً من الدكتورة سامية السعيد، والدكتور كرم علام، والدكتور أحمد صلاح مزيد، والدكتور مصطفى هريدي، والمدرسين المساعدين محمد السيد وأحمد عجاج.

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