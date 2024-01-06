سقوط صاحب محل هارب من تنفيذ أحكام بالحبس 20 سنة بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ، بمشاركة مديرية أمن البحيرة عن ضبط “مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود”، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى 41 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.