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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط صاحب محل هارب من تنفيذ أحكام بالحبس 20 سنة بالبحيرة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ، بمشاركة مديرية أمن البحيرة عن ضبط “مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود”، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى 41 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام المحكوم عليهم امن البحيرة ايتاى البارود صاحب محل ضبط المحكوم عليهم الهاربين

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