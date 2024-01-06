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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يهنئ الأنبا مكسيموس والقس رأفت لوقا بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والقس رأفت لوقا، راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد من عمداء الكليات، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وأيمن بيومى، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقيادات الإدارية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بنيافة الأنبا مكسيموس، والقس رأفت لوقا، حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التى تميز أبناء الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الكنيسة الإنجيلية ببنها

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