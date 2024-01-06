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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أكبر تشكيل عصابي متخصص بالاستيلاء على بيانات الفيزا لسرقة أموال المواطنين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني .

كما تبين قيام المتهمين طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية . 

سقوط اكبر عصابة لسرقة عملاء البنوك

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الهيئات الحكومية الجهات الرسمية الدفع الالكترونى

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