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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبالغ بالملايين.. الداخلية تضبط مستريحة سيارات النقل بسوهاج

متهمة
متهمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ 2,300,000 مليون جنيه مـن المبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية احدى السيدات الجريمة المنظمة سوهاج سيارات النقل شراء السيارات

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