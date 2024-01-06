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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاربة المخدرات.. الداخلية تحاصر تجار الكيف فى محيط الاندية والجامعات

الشرطة
الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

 أسفرت جهود  الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط (84) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (98) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (71,200 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (41,500 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,810 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (2,830 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام) وعدد (262) قرص مؤثر و (130) قرص ترامادول.

وتم تنفيذ (28) حكم قضائى متنوع وتم ضبط ( 2 فرد خرطوش – طلقات نارية - سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).

 لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

الأسلحة والذخائر الأندية الرياضية المخدرات والأسلحة المدارس والمعاهد والجامعات المواد المخدرة تجار الكيف ترامادول

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