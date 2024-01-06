رئيس الشيوخ مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: أعاد الله على مصرنا الأيام بالتقدم والازدهار

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عبد الرازق في البرقية : "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء المجلس أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعاً مسلمين ومسيحيين".

وتابع: "داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى".

واختتم: "حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة".