ألمانيا تحسم مصير تسليم الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في كييف

كشف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أن القوانين الألمانية لا تسمح بتسليم أوكرانيا مواطنيها المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم.

وقال بوشمان في حديث لصحيفة “فيلت أم زونتاج”: "أتفهّم دوافع الحكومة الأوكرانية لاستدعاء الرجال الأوكرانيين في الخارج للخدمة في الجيش. وبصفتي وزيرا للعدل أقول إن القانون الألماني لا يسمح بتسليمهم".

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف قال في تصريحات خلال ديسمبر الماضي إن بلاده تنوي تجنيد الأوكرانيين الذين غادروا إلى الخارج عام 2024.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن 221571 أوكرانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما دخلوا الأراضي الألمانية منذ فبراير 2022.