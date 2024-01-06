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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بني سويف .. إصابة زوجين وطفلتهما باختناق بسبب تسرب غاز

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب زوجان وطفلتهما، اليوم السبت، باختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إصابة زوج وزوجته وطفلتهما باختناق بسبب تسرب غاز بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين 
مصابين بضيق في التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

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