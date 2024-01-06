محافظ بني سويف يناقش نتائج زيارة التفتيش المالي والإداري على مدار 3 أشهر

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقرير ربع سنوى ، أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام ، بشأن جهود وأنشطة الإدارة ، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، في بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية.

وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتضمن التقرير ، الذي عرضه مدير عام الإدارة الأستاذ أحمد دسوقى، الإشارة إلى أنه تم خلال القترة المذكورة وتحديداً على مدار شهور ( أكتوبر ،نوفمبر ، ديسمبر 2023) توجيه 227 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت 6 زيارات لإدارات ومشروعات تابعة لديوان عام المحافظة (إدارات الديوان العام الداخلية والخارجية ، مركز معلومات شبكات المرافق ، مشروع المواقف ، أملاك الدولة بإهناسيا ،مركز معلومات شبكات المرافق ،مشروع تحسين خدمة الطرق )

بجانب 48 زيارة على الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية شملت(النويرة ، أشمنت ، المنطقة الاولى (أ) ، قسم الإشغالات بالمنطقة الأولى والسادسة ببني سويف ،بني عدي ، المنطقة السادسة ، بلفيا ، الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية لمركز ومدينة بني سويف ،قاي ،المنطقة الخامسة (قسمي النظافة والإشغالات)،الحمام،المنطقة الثانية (قسمي النظافةو الإشغالات) ،نـنـا ،تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت ،قاي ،شريف باشا ،انفسط ،سدس،أطواب،النويرة ،طنسا بني مالو ،صفط راشين ،الإدارة الهندسية ببني سويف،المنطقة الثالثة (قسمي النظافة و الإشغالات)سدس ،مازوة ،بلفيا ،المنطقة الأولى ب،مشروع النظافة ،هلية ،انفسط ،إهناسياالخضراء ،براوه الوقف ،اشمنت ،قاي ،دنديل ،بهبشين ،شريف باشا ،قمن العروس ،نــنــا ،إبشنا ،دشطوط ،اهناسيا الخضراء ،العواونة ،،المنطقة الثالثة بقسم النظافة و قسم الاشغالات

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 123حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى ( دموشيا ،النويرة ،أشمنت ،أبو سليم ،مكتب رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف ،رعاية الطفل الواسطى ،زاوية المصلوب ،جزيرة المساعدة ،إدارة الطب الوقائى ،بني عدي،بني بخيت ،الحكامنه ،الحلابية ،منشأة أبو مِليح ، نــنــا ،الإدارة الصحية ببني سويف ،هلية ،مكتب صحة رابع ،مكتب صحة أول بني سويف ،مركز طبي الغمراوي ،دلاص ،قاي ،بني هاني ،معصرة نعسان ،منيل غيضان ،الحمام ،علي زيدان ،الحرجة ،كفر أبو شهبه ،زكي فاضل ،الشوبك ،مكتب مراقبة الأغذية ،مستشفى قروي تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت،قاي ،الكوم الأحمر ،شريف باشا ،انفسط ،مديرية الصحة، دلهانس،تلت ،الهرم ،صفط الشرقية ،المسيد

وتمام كساب ،السلطاني ،هربشنت ،أطواب ،النويرة ،مكتب رعاية الطفل بالفشن ،مكتب صحة ثاني ،إدارة التموين الطبي ،مستشفى قروي تزمنت الشرقية ،طحا البيشة،بني قاسم ،نزلة حنا وقرية أبسوج ،سنور ،صفط راشين ،هرم ميدوم ،معمل الرصد البيئي وإدارة الشئون الوقائية ،سدس الأمراء ،هلية ،رعاية الطفل بمركز ناصر ،مازورة ،بلفيا ،الفقاعي ،هلية ،مستشفى الرمد ،مكتب صحة رابع ،إنفسط ،إدارة ناصر ،تمام كساب ،محجوبة ،إهناسيا الخضراء ،البرانقة ،على حمودة ،العلالمة ،الحمرايا ،شاطر زادة ،براوه الوقف ،اشمنت ،بني هارون منيل غيضان ،معصرة نعسان ،الزيتون،بني حدير ،دنديل ،الإدارة الصحية ببني سويف ،بهبشين ،الطب الوقائى ،مكتب صحة أول ،الديابية ،الميمون ،ادريجة ،الحمرايا ،دلاص ،كوم ادريجة ،جزيرة بــبــا ،قمن العروس ،بني قاسم ،نــنــا ،مديرية الصحة ،بني عدي ،الدوالطة ،دشطوط ،بياض العرب ،مركز رعاية الطفل بالمرماح ،أبشنا ،الكوم الأحمر،اهناسيا الخصراء ،طنسا بني مالو،سدس الأمراء ،مستشفى الصدر، مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا ،العواونه ،المماليك ،مكتب صحة ثان ،سدمنت الجبل ،بني هارون ،أبسوج ،نزلة حنا

بالإضافة إلى 83 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، وشملت 39 زيارة في قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجي ومدارس، و11 زيارة في قطاع الزراعة ( المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية )، و11 و9 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ( المديرية والإدارات والوحدات ) ، و10 زيارات في قطاع الطب البيطري ( المديرية والإدارات والوحدات والمكاتب)،و4 زيارات في قطاع التموين ( مديرية وإدارات ومكاتب تموين ) و3 زيارات لمديريات : العمل ، الإسكان ، الطرق والنقل " بواقع زيارة لكل مديرية".

من جانبه ، كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها خلال الفترات المقبلة.

كما وجه المحافظ، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.