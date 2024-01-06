الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

أكدت تقارير صحفية، اكتمال انتقال الفلسطيني الأصل الدنماركي الجنسية وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، للنادي الأهلي، بانتظار الإعلان الرسمي، في صفقة قياسية تعد الأغلى في تاريخ النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسام ابو علي

الأهلي يوقع مع وسام أبو علي

وأوضحت شبكة “BT” العالمية أن وسام أبو علي ينتقل للنادي الأهلي في صفقة قياسية الأغلى في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية - بانتظار فقط الإعلان الرسمي -، مبينة أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، كان قد أعطى الضوء الأخضر لمسئولي النادي لحسم الصفقة رسميا لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي.

وأضافت الشبكة العالمية في تقريرها أن وسام أبو علي في طريقه للخروج من سيريس السويدي متجها للنادي الأهلي، مبينة أن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 15 مليون كرونا سويدي "ما يعادل 2.2 مليون دولار تقريبا".

الاهلي

تفاصيل صفقة انتقال وسام أبو علي للنادي الأهلي

وتابعت الشبكة أن سيريس السويدي سيكون لديه الحق في الحصول على إضافات تصل إلى 5.6 مليون كرونا سويدي "820 ألف دولار" مما يزيد من قيمة الصفقة الإجمالية لتصل إلى 3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن الصفقة تعد قياسية للفريق السويدي بعدما جرى التعاقد معه فقط من 6 أشهر مقابل 2 مليون كرونا سويدي "295 ألف دولار" وستكون عملية البيع الأكبر في تاريخ النادي.

واختتم التقرير أن مفاوضات الأهلي مع اللاعب في مراحلها الأخيرة ويتبقى فقط إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود وبعدها يرتدي قميص الأحمر.

وأحرز وسام أبو علي 10 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري السويدي منذ انضمامه إلى سيريس الصيف الماضي.