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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ1800.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة استقرار خلال الساعات القليلة الماضية علي مستوي جميع الأعيرة ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 3,280 جنيها للجرام فيما كسر عيار 12 حاجز ال 1800 ليسجل 1,874 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت

و تعد  أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين فى ظل تقلبات الأسعار حيث يعد المعدن الأصفر وجهة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يعتبره وسيلة جيدة للادخار.

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الذهب يرتفع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم

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عيار 21 وصل كام؟.. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

ويتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,749
عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,436
عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,280
عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,811
عيار 14 بيع 2,153 شراء 2,187
عيار 12 بيع 1,846 شراء 1,874
الاونصة بيع 114,803 شراء 116,581
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,240
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,748,571
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع  بعد أن تأرجح صعودا وهبوطا بمقدار نقطة مئوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، لكن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال 4 أسابيع بفعل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

حيث  ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2044.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه ثم ارتفاعه بنحو 1% فيما استقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2049.80 دولار، وانخفضت أسعار الذهب بنحو 1% خلال الأسبوع المنقضى.

وأظهرت البيانات الرسمية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر من العمال في ديسمبر مما كان متوقعا، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريدات أشارت إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

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تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024

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يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

فيما قال مجلس الذهب العالمي إنه أنهى الذهب عام 2023 على ارتفاع،  حيث وصل سعر الذهب إلى رقم قياسي تاريخي جديد قدره 2,078.40 دولارًا أمريكيًا للأونصة في 28 ديسمبر.

وارتفع الذهب 14.6 % على أساس سنوي متحديا التوقعات وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة ومتجاوزا أسعار السلع والسندات وأسهم الأسواق الناشئة.

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