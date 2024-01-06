عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024

صدى البلد

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية ، وتترقب الأسواق تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر،  شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد نهاية المدة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد  شهري.

توقعات الذهب في مصر 


ويستمر التذبذب حالياً للسعر حول المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل عدم وضوح الرؤية حالياً مع انتظار الأسواق تأثير عملية طرح الشهادات الجديدة على أسعار الذهب. 


اختراق المستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه ومن بعده الوصول لأعلى سعر تاريخي تم تسجيله عند 3330 جنيه للجرام، بينما في حالة تراجع السعر بهدف جمع زخم لاستكمال الصعود فيستهدف المستوى 3150 جنيه للجرام.

txt

خلال أيام .. التقديم للتعاقد على 11 ألف وظيفية جديدة في وزارة التربية والتعليم

txt

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,751 شراء 2,777

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,210 شراء 3,240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,669 شراء 3703 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25.920 جنيها

أسعار الذهب اليوم  
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,669 شراء 3703
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,352 شراء 3,384
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,210 شراء 3,240
أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,751 شراء 2,777
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,133 شراء 2,153
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,829 شراء 1,846
  
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع  25.920 
الكيلوبيع 3,657,143 شراء 3,691,429

 

 

الذهب سعر الذهب الشهادات البنكية أسعار الذهب سعر الذهب مصر سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

موضوعات متعلقة

خلال أيام .. التقديم للتعاقد على 11 ألف وظيفية جديدة في وزارة التربية والتعليم

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلام والأمن على الجميع.. وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

التخطيط: 80 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة"

بحضور مصري مهم .. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء معهد التخطيط بالكويت

معهد التخطيط القومي يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي بالكويت

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2023

مشاركات خارجية وبروتوكولات تعاون.. معهد التخطيط القومي يصدر تقريراً حول حصاد 2023

ترشيحاتنا

هل الحج والعمرة على نفقة الغير أو بتأشيرة هدية يقلل من الثواب

واقعة طريفة| تحرير محضر لبلجيكي أصاب زوجته بعد مشاجرة في مطار القاهرة.. تفاصيل

إسرائيل ملهاش وطن.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعماً للقضية الفلـسطينية

القبض على أكثر من 17 ألف وافد في السعودية| تفاصيل

وظائف 2024.. الشروط العامة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة

الرفاعي: الحكومة تتلقى استغاثات لتسهيل عودة مصريين من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ