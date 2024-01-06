تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية ، وتترقب الأسواق تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد نهاية المدة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد شهري.

توقعات الذهب في مصر



ويستمر التذبذب حالياً للسعر حول المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل عدم وضوح الرؤية حالياً مع انتظار الأسواق تأثير عملية طرح الشهادات الجديدة على أسعار الذهب.



اختراق المستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه ومن بعده الوصول لأعلى سعر تاريخي تم تسجيله عند 3330 جنيه للجرام، بينما في حالة تراجع السعر بهدف جمع زخم لاستكمال الصعود فيستهدف المستوى 3150 جنيه للجرام.

وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,751 شراء 2,777

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,210 شراء 3,240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,669 شراء 3703 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25.920 جنيها

أسعار الذهب اليوم

