تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية.

وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,743 شراء 2,769

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,200 شراء 3,230 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,657 شراء 3,691 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25,600 شراء 25,840

أسعار الذهب اليوم



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,657 شراء 3,691 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,352 شراء 3,384 أسعار الذهب عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,743 شراء 2,769 أسعار الذهب عيار 14 بيع 2,133 شراء 2,153 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,829 شراء 1,846 الاونصة بيع 113,737 شراء 114,803 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 25,600 شراء 25,840 الكيلو بيع 3,657,143 شراء 3,691,429

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