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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية  وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية.

 وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر،  شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

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سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,743 شراء 2,769

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,200 شراء 3,230 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,657 شراء 3,691 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25,600 شراء 25,840

أسعار الذهب اليوم  
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,657 شراء 3,691
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,352 شراء 3,384
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,200 شراء 3,230
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,743 شراء 2,769
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,133 شراء 2,153
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,829 شراء 1,846
الاونصةبيع 113,737 شراء 114,803
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 25,600 شراء 25,840
الكيلوبيع 3,657,143 شراء 3,691,429

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