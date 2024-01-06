تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية.
وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.
وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.
سعر الذهب عالميًا
سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,743 شراء 2,769
سعر الذهب عيار 21
ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,200 شراء 3,230 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24
وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,657 شراء 3,691 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25,600 شراء 25,840
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,657 شراء 3,691
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 3,352 شراء 3,384
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 3,200 شراء 3,230
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,743 شراء 2,769
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 2,133 شراء 2,153
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,829 شراء 1,846
|الاونصة
|بيع 113,737 شراء 114,803
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 25,600 شراء 25,840
|الكيلو
|بيع 3,657,143 شراء 3,691,429
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