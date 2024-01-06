عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

زادت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اول ايام الاسبوع والمحددة اليوم السبت داخل محلات الصاغة بمقدار 30 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر في معاملات أمس الجمعة .

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا حوالي 3230 جنيها للبيع و 3280 جنيها للشراء .

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6 يناير 2024

وصل سعر عيار 24 الاعلي قيمة الي 3691 جنيها للبيع و 3749 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 18 حوالي 2769 جنيها للبيع و 2811 جنيها للشراء 

سجل سعر عيار 14 حوالي 2153 جنيها للبيع و 2187 جنيها للشراء .

ووصل سعر كيلو الذهب لحوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و 3.8 مليون جنيه للشراء .

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 114.803 الف جنيه للبيع و 116.6 الف جنيه للشراء 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25.84 الف جنيه للبيع و 26.22 مليون جنيه للشراء.

السعر العالمي للذهب

انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8% ليفتتح الأسبوع عند المستوى 2062 دولارا للأونصة، ويختتم الأسبوع عند 2045 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.

 

شهد الذهب تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.

 

وصدر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، ليشهد التقرير ارتفاع أعداد الوظائف الجديد بمقدار 216 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتتراجع إلى 173 ألفا بعد أن كانت 199 ألفا، بينما القراءة كانت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند 3.7% دون تغير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.

 

وساهمت البيانات الأمريكية في تشكيك الأسواق في توقعاتهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقيت تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فأثبتت البيانات أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال يحمل مفاجآت للأسواق وكذلك الاقتصاديون، حيث يستمر في مرونته بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

 

لقد غيرت بيانات تقرير الوظائف يوم أمس، الجمعة، توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية لتشير حالياً إلى احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.

 

هذا وقد أثار صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تساؤلات ومخاوف بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث كشف المحضر عن عدم تركيز أعضاء البنك على موعد خفض الفائدة بقدر تركيزهم على مدى استمرار سياسة التشديد النقدي وأسعار الفائدة الحالية لضمان تحقيق تراجع مستدام في التضخم وصولا إلى مستهدف البنك عند 2%.

 

من وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي، أن الأسواق كان رد فعلها مبالغ فيه بشأن توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والآن الأسواق نفسها بدأت تعتقد هذا لتكون النتيجة التذبذب الحالي في الأسواق.

 

الدولار الأمريكي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط سجل خلالهم أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8%، وهو أول ارتفاع بعد 5 أسابيع من الهبوط لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.101%.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

موضوعات متعلقة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024

ترشيحاتنا

كسر حاجز الـ1800.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تخفيض 20% على رسوم التصالح لهؤلاء المواطنين.. بالقانون الجديد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

كيفية الرقية الشرعية .. 3 طرق مختلفة واحدة منهم وردت عن النبي

الذهب يرتفع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم

هدية ولقب| بماذا وعد محمد صلاح الرئيس السيسي قبل أمم أفريقيا؟.. كواليس اللقاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ