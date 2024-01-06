المملكة المتحدة : لدينا تقرير عن 6 زوارق تناوش السفن قرب اليمن

قالت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن ستة زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلاً بحريًا من مدينة المخا اليمنية يوم السبت قبل مغادرة المنطقة.

كثفت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها، وبدلاً من ذلك قامت برحلة أطول حول أفريقيا.

وأضافت UKMTO في مذكرة استشارية بشأن الحادث: 'تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها'.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنها ستهاجم السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها.