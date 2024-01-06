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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتـ.لاه لـ510 منذ بداية حرب غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى بين صفوفه منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 510 شخصا.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد سرية برتبة مقدم في لواء ناحال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك مع حركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه لا حصانة لحركة حماس في أي مكان وسيواصل القتال لاستعادة الأمن في الجنوب والشمال.
وأكد نتنياهو في بيان صدر مؤخراً أن الصراع العسكري المستمر الذي بدأته إسرائيل ضد حماس قبل ثلاثة أشهر سوف يستمر حتى يتم تحقيق أهداف محددة.

وأشار نتنياهو، إلى أن  الأهداف الأساسية للحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، واستعادة الرهائن، وتحييد غزة، باعتبارها تهديدًا لأمن إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حصيلة القتلى قطاع غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو

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