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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاصرة الدول اقتصاديا.. أحمد موسى يوجه دعوة مهمة لمتابعيه على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

دعا الإعلامي أحمد موسى، جمهوره وكل الشعب المصري بقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم " اعترافات قرصان اقتصادي".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " أنصح الجميع سواء كانوا مسئولين او سياسيين او مواطنين بقراءة هذا الكتاب ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكاتب يحكي كيفية محاصرة أي دولة اقتصاديا والتسبب في ضغوط على الدول بشكل اقتصادي ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  هذا الكتب شرح طريقة أمريكا لإخضاع الدول التي لا تسير في طريق أمريكا ومحاصرتها اقتصاديا ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف هذا الكتاب كان يعمل في وكالة الامن القومي الامريكية"، مضيفا:"  مؤلف هذا الكتاب تحدث عن كيفية اغتيال أمريكا لرؤساء دول رفضوا  الانصياع لرغبة أمريكا ".

موسى أحمد موسى الاقتصاد أمريكا اخبار التوك شو

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