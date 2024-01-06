محاصرة الدول اقتصاديا.. أحمد موسى يوجه دعوة مهمة لمتابعيه على الهواء

دعا الإعلامي أحمد موسى، جمهوره وكل الشعب المصري بقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم " اعترافات قرصان اقتصادي".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " أنصح الجميع سواء كانوا مسئولين او سياسيين او مواطنين بقراءة هذا الكتاب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكاتب يحكي كيفية محاصرة أي دولة اقتصاديا والتسبب في ضغوط على الدول بشكل اقتصادي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكتب شرح طريقة أمريكا لإخضاع الدول التي لا تسير في طريق أمريكا ومحاصرتها اقتصاديا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف هذا الكتاب كان يعمل في وكالة الامن القومي الامريكية"، مضيفا:" مؤلف هذا الكتاب تحدث عن كيفية اغتيال أمريكا لرؤساء دول رفضوا الانصياع لرغبة أمريكا ".