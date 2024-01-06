كلب أنقذ حياته.. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأرض فضاء بالقليوبية

كشفت التحريات الأولية فى واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملفوف داخل ملاية وملقى بأرض فضاء بإحدى قرى مركز شبين القناطر أن سيدة عثرت عليه في أرض فضاء مجاورة لمسكنها.

كما تبين أنه أثناء سير السيدة بأحد شوارع القرية المجاورة لمنزلها، وجدت كلب يشد ملاية بيضاء وبالتدقيق فيها وجدتها طفل حديث الولادة ملفوف داخل ملاية زرقاء اللون ثم أخرى بيضاء ومدون في إسورة حول يده اسم والدته.

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بايداع الطفل بحضانة الوحدة الصحية بنوى لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة له.

كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

عثر احد اهالى قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في ارض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يديه اسورة بها اسم والدته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين ان عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.