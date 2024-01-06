فى ايده اسورة وملفوف بملاية .. إيداع طفل حديثي الولادة بإحدى الحضانات

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بايداع طفل حديث الولادة بأرض فضاء بشبين القناطر بحضانة الوحدة الصحية بنوى لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة له.



كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.



وعثر احد اهالى قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في ارض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسورة بها اسم والدته.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين ان عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.