عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. الكشف على 1243 مواطنا فى قافلة طبية مجانية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية بمركز طبي الحرية 2 بمدينة العبور ، علي مدي يومين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفي إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

قال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم خلال القافلة الكشف على 1243 مواطنًا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وتم تسليم الأدوية مجاناً، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

تنوعت أعمال القافلة التي أقيمت تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – الأسنان -رمد – تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة “اكشف واطمن” للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي لمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
 

القليوبية مديرية الشئون الصحية الشئون الصحية محافظ القليوبية الخدمة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

موضوعات متعلقة

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

رئيس جامعة بنها يهنئ الأنبا مكسيموس والقس رأفت لوقا بعيد الميلاد المجيد

انطلاق مجموعات الدعم لطلاب الإعدادية والثانوية بالقليوبية ..صور

صحة القليوبية : انتشار الفرق الطبية بالكنائس احتفالا بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور السبب.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب وقذف النائب أحمد دياب

ناقد رياضي عن زيارة السيسي لمران المنتخب: وجّه رسائل من أب لكل المصريين

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد في العاصمة الجديدة

مهد المسيحية.. خبير أثري يكشف تفاصيل رحلة العائلة المقدسة لمصر

مدبولي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: أدعو الله أن يعيده على مصرنا بالرخاء

دعاء المطر للرزق.. 30 دعاءً قصيرًا للزواج والاستقرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ