المصريين نسيج واحد .. برلمانية تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

هنأت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية ، وبطريريك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذلك هنأت أقباط مصر بالداخل والخارج قائلة : نهنئكم بعيد الميلاد المجيد وينعاد علينا جميعا بالمحبة والسلام .



وقالت " نبيه" أن المصريين نسيج واحد لا يفرقهم شيئاً ،ومصر نموذج فريد للوحدة الوطنية علي مدار التاريخ ، وتابعت قائلة : وننطلق إلي الجمهورية الجديدة بنفس روح التسامح والمحبة والسلام بين جناحي الأمة ، ، متمنية من الله أن يديم علي الجميع روح الإخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، كل عام وكل المصريين في خير وسعادة وسلام ورخاء وخير.



داعية الله أن ينعم علي مصر بالأمن والأمان والإستقرار ،لتظل نموذجاً فريد في التلاحم الوطني .



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.