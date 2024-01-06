«بلينكين»: تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في الناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى نهاية الملحمة التي أحبطت واشنطن وحلفائها.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على العرض الاسبوع الماضي في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد 19 شهرا من التأخير. والخطوة التالية هي التصويت في الجمعية العامة للبرلمان.

وأثار بلينكن العرض السويدي في اليوم الأول من جولة إقليمية استمرت أسبوعا لمعالجة الصراع في غزة.

وقال للصحفيين في اليونان 'في تركيا تحدثنا أيضا عن الخطوات النهائية في عملية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في الأسابيع المقبلة.' لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتقدمت السويد بعرضها لاستضافة كأس العالم 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى اعتراضات على ما وصفه بحماية ستوكهولم للأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

أوقف المشرعون الأمريكيون بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا حتى توقع على عضوية السويد.