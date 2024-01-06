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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله ينشر مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية

صدى البلد

نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة "ميرون" العسكرية الواقعة في جبل الجرمق شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.

وقال "حزب الله" إن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، والتي توصف بأنها عيون إسرائيل على لبنان وساحل البحر المتوسط وأهم قاعد مراقبة جوية إسرائيلية تحتوي على قبب للكشف الراداري البعيد المدى، وقبة للتحكم بالطائرات المسيرة، وهوائيات للاستخبارات والتوجيه والربط".

وتبعد القاعدة 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وهي ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وتبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع.

وبحسب "حزب الله"، فإن مهمة القاعدة تنظيم وتنسيق وإدارة العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

ويظهر الفيديو، دك القاعدة الجوية الإسرائيلية بعدد من الصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة بما في ذلك قباب الكشف الراداري.

وقال "حزب الله" إنه استهدف قاعدة "ميرون" شمال إسرائيل بـ 62 صاروخا، في "رد أولي" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، قبل أيام، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 أعلنت "حماس" نبأ اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة "القسام" و4 من كوادر الحركة، باستهداف مقر الحركة في الضاحية الجنوبية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر على منصة "إكس": "في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في المنطقة الشمالية، تم رصد نحو 40 عملية إطلاق نار من الأراضي اللبنانية واجتازت الأراضي الإسرائيلية في منطقة ميرون"، في الجليل الأعلى.

ولاحقا نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه لهجمات واسعة نفذها ضد عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي اغتيال العاروري استخبارات الضاحية الجنوبية لبيروت المكتب السياسي لحركة حماس جبل الجرمق

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