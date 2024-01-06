«أنصار الله» اليمنية تُهدّد أمريكا بدفع ثمن استهداف زوارقها الحربية

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أمريكا بدفع ثمن استهداف زوارقها الحربية، ما أدى إلى مقتل 10 من قواتها، مؤكدة استمرار عملياتها في "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر".



وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا لقيادات قوات الجماعة بثها تلفزيون "المسيرة": "دماء شهداء القوات البحرية دشنت معركة جديدة مع العدو الأمريكي والرد عليه آت لا محالة، العدو الأمريكي سيدفع الثمن باستهدافه القوات البحرية اليمنية وقد فتح على نفسه بابا لن يستطيع إغلاقه".



واعتبر أنه "أمام الأمريكيين فرصة لتدارك الموقف وتسليم قتلة أبطال البحرية لمحاكمتهم في الجمهورية اليمنية وإلا فعليهم انتظار الرد وهو قادم لامحالة".

وأعلن المشاط استمرار "أنصار الله" في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحر الأحمر، قائلا: "مستمرون في موقفنا في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني ولن نتوقف حتى يتوقف العدوان والحصار عن غزة".