هنية: آمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكية 'أكثر تركيزًا' على إنهاء 'العدوان' الإسرائيلي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 'أكثر تركيزًا' على إنهاء 'العدوان' الإسرائيلي في غزة خلال زيارة كبير الدبلوماسيين للمنطقة.

ويقوم بلينكن بجولة دبلوماسية مكوكية أخرى وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع. وأدت الهجمات التي وقعت في لبنان وإيران والعراق هذا الأسبوع إلى تفاقم التوترات في المنطقة حيث زادت الجماعات الوكيلة لإيران حزب الله والحوثيين من تهديداتهم ضد إسرائيل.

وفي رسالة فيديو نشرتها حماس يوم السبت، قال الزعيم السياسي لحركة حماس المقيم في الدوحة إنه يأمل أن تكون الولايات المتحدة 'أدركت مدى' 'أخطائها' في دعم إسرائيل.

وقال هنية إن حماس تأمل أن يكون بلينكن – في رحلته الرابعة إلى المنطقة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 – “أكثر تركيزا هذه المرة على إنهاء العدوان” الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن المرحلة الثالثة من حملة الحرب في غزة، والتي تتضمن نهجاً قتالياً جديداً في الشمال والالتزام بمواصلة ملاحقة قادة حماس في جنوب غزة 'طالما كان ذلك ضرورياً'.

وقال هنية أيضًا إن على زعماء الدول العربية الذين يجتمعون مع بلينكن أن 'يؤكدوا للإدارة الأمريكية أن مستقبل المنطقة واستقرارها مرتبطان بـ'القضية الفلسطينية'.

وأكد مجددا وجهة نظر حماس بأن الشعب الفلسطيني يجب أن تكون له 'دولة مستقلة تماما' ذات 'سيادة كاملة'.

المزيد عن رحلة بلينكن: قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية يوم الجمعة إن التواصل غير المباشر مع إيران سيكون أيضًا محورًا رئيسيًا لرحلة بلينكن. وسيوضح كبير الدبلوماسيين الأمريكيين للقادة الذين يلتقي بهم أن الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك. يرون الصراع يتصاعد ولا ينوون تصعيده. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتوقع أن يتم بعد ذلك نقل هذه الرسالة إلى إيران ووكلاء إيران من خلال الدول التي لها علاقة معهم.

التقى وزير الخارجية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد ذهابه إلى اليونان، سيسافر إلى الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.