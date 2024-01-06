قبل زيارة «بلينكين»|«عباس» في القاهرة لبحث التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى العاصمة القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، بحسب ما نشره موقع "الشرق".

وذكر التقرير الذي نشره موقع الشرق، اليوم السبت، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.

وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم لوزير الخارجية الأمريكي "رؤية متكاملة" لمستقبل غزة "تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين"، مشددة على رفض القاهرة "أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات".

ونبهت المصادر إلى أن السيسي وعباس سيؤكدان رفض أي مشروع لتهجير الفلسطينيين.