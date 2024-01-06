المخابرات الأمريكية: داعش في أفغانستان وراء تفجيرات إيران

قال مصدران مطلعان على معلومات المخابرات الأمريكية لرويترز أمس الجمعة إن الاتصالات التي جمعتها الولايات المتحدة أكدت أن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان نفذ تفجيرين مزدوجين في إيران أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

قالت المصادر: 'المعلومات الاستخباراتية واضحة ولا تقبل الجدل'.

وقال هذا المصدر ومصدر آخر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة هذه القضية الحساسة، إن المعلومات الاستخباراتية شملت اعتراضات للاتصالات، دون تقديم مزيد من التفاصيل. لم يتم الإبلاغ عن مجموعة الاعتراضات مسبقًا.

وأدت تفجيرات الأربعاء، وهي الأكثر دموية من نوعها في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إلى تفاقم التوترات الإقليمية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وهجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أعلن تنظيم داعش يوم الخميس مسؤوليته عن التفجيرات، قائلا إن اثنين من النشطاء يرتدون أحزمة ناسفة نفذوا الهجوم خلال حفل تأبين لقاسم سليماني، وهو قائد عسكري كبير اغتيل في العراق في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020.

ومع ذلك، لم تحدد الجماعة الإسلامية السنية المسلحة أن فرعها المتمركز في أفغانستان، والمعروف باسم داعش - خراسان، هو المسؤول عن التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.

وقال المصدر الأول: 'لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية واضحة جدًا' بأن تنظيم داعش-خراسان هو الذي نفذ الهجوم.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق.

يحمل تنظيم داعش كراهية شديدة للشيعة - الطائفة المهيمنة في إيران والتي تستهدف هجمات التنظيم التابع له في أفغانستان - الذين يعتبرهم مرتدين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم عام 2022 على ضريح شيعي في إيران أدى إلى مقتل 15 شخصا، وتفجيرات عام 2017 التي ضربت البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وقالت إيران يوم الجمعة إن قوات الأمن اعتقلت 11 شخصا يشتبه في تورطهم في هجوم الأربعاء وصادرت عبوات ناسفة وسترات.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه في حين أن حملات طالبان القمعية قد أضعفت تنظيم داعش-خراسان ودفعت بعض أعضائه إلى مغادرة أفغانستان إلى البلدان المجاورة، إلا أن التنظيم التابع واصل التركيز على التخطيط لعمليات أجنبية.