تقارير إسرائيلية: تحذير لنتنياهو من اتساع الشقوق في حكومة الحرب

حذر وزير الحرب بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاختيار بين الوحدة أو ممارسة السياسة، مع اتساع الشقوق في حكومة الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم السبت.

وجاء تحذير جانتس في الوقت الذي ألقى فيه باللوم على نتنياهو في السماح لوزراء يمينيين بمهاجمة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشكل متكرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الخميس الماضي.

في السياق ذاته، انتقد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، على خلفية الهجوم على رئيس الأركان في الحكومة.

وقال باراك: "مهاجمة رئيس الأركان في خضم الحرب هو وصمة عار على مرتكبيها وعلى قبطان سفينة تايتانيك (نتنياهو)".

وانتقد عدد من قادة جيش الاحتلال سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها الكابينت للجيش، التي كان آخرها بسبب تشكيل فريق للتحقيق في إخفاقات الجيش في السابع من أكتوبر الماضي.