ارتفاع عدد موتى زلزال رأس السنة الجديدة في اليابان إلى 110

ارتفع عدد القتلى المؤكدين جراء زلزال رأس السنة الجديدة الذي ضرب اليابان إلى 110 اليوم السبت، فيما دخلت عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة يومها السادس.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة الساحل الغربي، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقطع خطوط الكهرباء عن 22 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

وعرقلت الأمطار الجهود المبذولة لغربلة الأنقاض بحثا عن ناجين فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.

وبلغ عدد القتلى المؤكدين 110 بحلول الساعة الرابعة مساء. وأظهر الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا أن الساعة (0700 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ارتفاعا من 94 في اليوم السابق. ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين بعد الزلزال الأكثر دموية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: 'أنا على دراية تامة بحجم الأضرار التي وقعت'، فيما تجاوز عدد القتلى 100 شخص.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ أن بلغ عدد ضحايا الزلازل في عام 2016 276 شخصا في منطقة كوماموتو الجنوبية الغربية، وهو رقم يشمل الوفيات ذات الصلة.

وطلب كيشيدا من المسؤولين الحكوميين تسريع جهود الطوارئ لاستعادة الطرق الرئيسية التي دمرها الزلزال حتى يمكن زيادة أنشطة الإنقاذ والإغاثة.

ومن المقرر أن تعزز قوات الدفاع الذاتي اليابانية عدد أفراد الإنقاذ بما يتراوح بين 400 إلى 5400، حيث تعد انقطاعات الطرق من بين العقبات التي تعوق تسليم إمدادات الإغاثة.

وأدت الانهيارات الطينية والصخور وتشققات الطرق إلى عزل عشرات المجتمعات النائية في محافظة إيشيكاوا. وفي منطقة فوكاميماتشي في واجيما، نقلت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي جوا ما لا يقل عن 14 ساكنا إلى بر الأمان، وفقا لشاهد من رويترز.

ووقف المصور المستقل ماساو موتشيزوكي (73 عاما) في طابور طويل خارج متجر كبير في مدينة واجيما الإقليمية بعد إعادة فتحه يوم الخميس، في انتظار شراء الضروريات.

وقال موتشيزوكي لرويترز بعد شراء صندوق من لصقات الحرارة وأغطية بلاستيكية زرقاء لتغطية النوافذ المكسورة وزوج من الأحذية للحماية من شظايا الزجاج التي تتناثر على أرضيات منزله 'إنها مساعدة كبيرة تمكنوا من إعادة فتحها'..

وبينما امتلأ النازحون بمراكز الإجلاء في واجيما للحصول على الطعام والماء والأساسيات الأخرى، اختار بعض السكان النوم في سياراتهم.

دمرت زلازل الأول من يناير/كانون الثاني المنزل الخشبي ليوتاكا أوباياشي، 75 عامًا، وزوجته أكيكو، 73 عامًا. ولكن بعد قضاء ليلة في مكان إخلاء مؤقت في مركز مجتمعي، قررا العودة إلى المنزل والنوم في سيارة الركاب الصغيرة الخاصة بهما.

وقال أوباياشي لرويترز بينما كانت زوجته تأخذ قسطا من الراحة في مقعد بسيارتهم 'عيون الناس تجعلني متوترا للغاية'. 'أنا لا أحب العيش مع الكثير من الناس من حولي.'

وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من احتمال تساقط الثلوج بغزارة على المنطقة اعتبارا من وقت متأخر من يوم الأحد وحتى وقت مبكر من يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى كوارث ثانوية، مثل الانهيارات الأرضية.

وتستمر الهزات الزلزالية، حيث وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني في بلدة أناميزو في وقت مبكر من يوم السبت.

اختار أيوكو نوتو، كاهن ضريح جوزو في واجيما، والذي يعود تاريخه إلى 1300 عام، النوم في سيارته مع أفراد عائلته، على الرغم من أن منزلهم قاوم الزلازل. وبهذه الطريقة يأملون في حماية أنفسهم من المزيد من الزلازل الكبرى وموجات التسونامي المحتملة.

وقال نوتو البالغ من العمر 47 عاماً: 'لا تزال الهزات الارتدادية مستمرة. ونحن نختار سيارتنا بدلاً من منزلنا حتى نتمكن من الفرار على الفور في حالة وقوع زلزال كبير آخر'.

وعندما سئلت إلى متى سيستمرون في القيام بذلك، أجابت: 'ليس لدي إجابة على ذلك'.