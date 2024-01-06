بوريل : أسافر إلى السعودية لبحث خطوات ملموسة تحفز جهود السلام الدولية الجادة

شدد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه 'من الضروري للغاية' تجنب 'انجرار لبنان إلى صراع إقليمي' مع انخراط جماعة حزب الله شبه العسكرية في اشتباكات مكثفة مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود اللبنانية.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع بعد مقتل أحد كبار قادة حماس في بيروت.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في بيروت يوم السبت، متحدثا إلى جانب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: “أنا هنا عندما نشهد تكثيفا مثيرا للقلق لتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل”. ومن الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط”.

وقال بوريل أيضًا إن المجتمع الدولي بأكمله بحاجة إلى العمل من أجل “التغيير في الشرق الأوسط”، مضيفًا أنه “لا يمكننا الاستمرار في السجل المؤسف والمروع للعام الماضي أو العقد الماضي” في المنطقة.

وتحدث بو حبيب أيضا في المؤتمر الصحفي، قائلا للصحفيين إنه “يؤكد بقوة أن السلام في لبنان ضروري وأن (الشعب) اللبناني كله متمسك بالسلام”.

وأضاف أن 'الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة إلى وقف تصعيد' الوضع على الحدود.

وقال في مؤتمر صحفي يوم السبت إن بوريل سيسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، حيث سيناقش “الخطوات الملموسة التي يمكن أن تحفز جهود السلام الدولية الجادة”.

وقال: 'لن يربح أحد من صراع إقليمي'، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتحول إلى صراع أوسع يشمل الجماعات الوكيلة لإيران مثل حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن.