إسرائيل تنقل جميع المناقشات الحربية والاجتماعات الحكومية من القدس إلى تل أبيب

قالت صجيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل نقلت جميع المناقشات الحربية والاجتماعات الحكومية من القدس المحتلة إلى كريا في تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعات الحكومة، التي استؤنفت قبل شهر تقريبا، تعقد بشكل منتظم في تل أبيب، بدلاً من مكتب رئيس الوزراء. وكذلك تصريحات لوسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية.

ووفقا للصحيفة فأن التصور هو أن جميع المستشارين والجنرالات ورجال الحرب موجودون في الكريا في تل أبيب على أي حال، والاجتماع بهم أسهل إذا تم نقل ثقل إدارة الحكومة إلى ذلك المركز.

وقالت إنه على الرغم من أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يأتي إلى القدس، ويدير شؤونه بشكل أساسي من مكتبه الجديد في الكنيست، إلا أنه منذ 7 أكتوبر تدار البلاد من تل أبيب وليس هناك أي احتمال للعودة".

وأشارت الصحيفة إلى أن انعقاد اجتماعات الحكومة الإسرائييلية في كريا هو حدث غريب، حيث أن الاجتماع يحضره وزراء مكان نشاطهم في القدس، ولا يوجد سبب لعقد اجتماعات إدارة الدولة في المسائل المدنية صباح يوم الأحد في قلب الحرب العسكرية.

ووفقا للصحيفة قامت إسرائيل ببناء أنفاق تحت الأرض في القدس باستثمارات بالمليارات، لافته إلى أته تم إنشاء الأنفاق بناء على توصيات لجنة فينوجراد بعد حرب لبنان الثانية، لكي يستخدمه قادة الدولة في أوقات الطوارئ والأزمات حيث أنها محمية ضد التهديد النووي والتهديدات غير التقليدية والزلازل والهجمات السيبرانية.

وقالت إنه في عام 2018، عندما كان هناك خوف من اندلاع الحرب مع تصاعد التوترات مع حزب الله، قرر نتنياهو عقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك.