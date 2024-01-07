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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استاذ تمويل: أفضل استثمار في العقارات شراء قطعة أرض والبناء عليھا

صدى البلد

أكد الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، أن الاستثمار فى العقار ليس استثمار وليس نوعا من الادخار، لكن الاستثمار يكون ببناء عقار على قطعة أرض.

وذكر هشام إبراهيم أن أسباب ارتفاع الذهب يعود لتحركاته خارجيا فى عام 2023 والتى شهدت قفزات كبيرة وهو أمر طبيعى لمواجهة الاقتصاد العالمى مزيدا من الأزمات، وكلما زادت الأزمات عالميا سنرى مزيدا من ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف هشام إبراهيم خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن زيادة الطلب الطبيعى على مستوى العالم للذهب كان سببا أيضا فى ارتفاع أسعاره، أما الوضع داخل مصر يعود للتذبذبات فى سوق الصرف، وإقبال المواطنين على شراء الذهب بشكل كبير سيؤدى لارتفاع سعره لا محالة.

وأوضح هشام إبراهيم، أنه إذا تقلصت الأزمات الخارجية نسبيا سينخفض سعر الذهب تدريجيا، وضبط سوق الصرف داخليا، مؤكدا أن الادخار فى الذهب به نوعا من المخاطر، والمواطنين يقومون برفع الأسعار من أنفسهم على بعضهم البعض، والإنتاج يحسن مستوى الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن السوق العقارى تواجهه تحديات من الحديد والأسمنت وغيره، ويضطر المطور العقارى مد فترة التقسيط للمواطن، وهذه هى طبيعة المطورين العقاريين يديرون هذا الأمر بشكل يدر لهم الربح، مؤكدا أن برنامج الأطروحات يمثل فرصة ذهبية للحكومة.

أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الإقتصاد المصرى التمويل والاستثمار

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