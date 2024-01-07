حسن المستكاوى: المدينة الرياضية بالعاصمة جاھزة لاستقبال الألعاب الأولمبية

تفقد الرئيس السيسي أمس المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية وزار بعثة المنتخب باستاد مصر، مطالبا اللاعبين ببذل الجھد لإسعاد الجماھير.

وعلق الكابتن حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر "النهار" أن المدينة الأولمبية جاھزة لاستقبال الاحداث الأولمبية والتى تضم 11 ألف رياضي عند إقامتھا.

وأكد حسن المستكاوى أنه تابع مراحل انشاء المدينة منذ بدايتھا وأن الملاعب عالمية ومقامة بأحدث المعايير الأولمبية.

وتابع المستكاوى: المدينة متكاملة أولمبية حقيقية تضم أماكن إعاشة ممتازة، متمنيا استضافة الألعاب الأولمبية عام 2036".

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/share/v/mQwv23S2scs9RH9Y/?mibextid=VswTDb