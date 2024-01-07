تجاوزت خطوط المهنية.. مذيعة بريطانية تثير غضب العرب والمسلمين

وجهت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أول أمس الجمعة رسالة إلى مذيعة بريطانية اتهمت العرب بأنهم "غير معتادين على مخاطبة النساء" خلال استضافتها الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

وخلال استضافتها من خلال الفيديو للبرغوثي، أقدمت المذيعة البريطانية في قناة "توك تي في" جوليا هارتلي على الصراخ بوجه ضيفها، معتبرة أنه يتخطى الوقت اللازم للحديث، وحين سألها البرغوثي عن الوقت، صرخت هارتلي: "دعني أنهي جملتي، ربما أنت لست معتادًا على وجود امرأة تتحدث".

وسرعان ما أدان ناشطون حول العالم طريقة هارتلي في محاولة تصوير العرب على أنهم غير معتادين على مخاطبة النساء، وتعميم الفكرة بعيدًا عن صلب النقاش في الحلقة التلفزيونية.

واجتاحت الانتقادات بحق هارتلي مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت وسائل إعلام عربية وغربية طريقة المذيعة البريطانية بمحاورة ضيفها، وهي التي كانت تقاطعه باستمرار حين كان ينتقد سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وسأل البرغوثي هارتلي ما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل دولة ديمقراطية، فأكدت أنها كذلك كون إسرائيل تتمتع بنظام انتخابي، وهنا أشار البرغوثي إلى أن نتنياهو يواجه دعاوى عدة من القضاء بسبب الفساد ومصيره السجن عند توقف الحرب، لتقاطعه هارتلي بالقول: "ليس لدينا الوقت للتحدث عن نتنياهو".

وأضاف البرغوثي لمحاورته: "عندما أتحدث عن حقوق الفلسطينيين أو الوضع الفلسطيني، تقولين إنه من الماضي، أنا أتحدث عما يحدث اليوم، وهذا ليس من الماضي"، لتقاطع المذيعة البريطانية ضيفها مجددًا وتثور قائلة: "أنا تحدثت كيف أنك لا تريد من إسرائيل، أن تروي ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ووضعته في سياق تاريخي، حسنًا أنا أفهم ذلك، أرجوك لا تكرر هذا مجددًا".

وأضافت هارتلي: "ليس لدينا الوقت، لقد أثبت وجهة نظرك 5 مرات"، وهنا حين أكد البرغوثي أنه لا يعرف كم يملك من الوقت، صرخت هارتلي: "دعني أنهي جملتي يا رجل، ربما أنت لست معتادًا على وجود امرأة تتحدث"، ليتهم البرغوثي المذيعة هنا بالتضليل.